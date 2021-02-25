Число частных инвесторов c брокерскими счетами на Московской бирже с начала года выросло на 1,2 млн человек и достигло 10 млн. Об этом сообщает в четверг фондовая площадка.

«Это большое достижение, и оно стало возможным благодаря развитию удаленных сервисов, инвестиций в инфраструктуру и популяризацию финансового рынка, верно выстроенному регулированию. Появление внутреннего инвестора важно для всей экономики, так как расширяет возможности российских компаний привлекать капитал на развитие бизнеса», — комментирует председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.

Как уточняется, десятимиллионным инвестором с брокерским счетом на Московской бирже стал клиент Тинькофф Банка из Иркутской области.

За прошлый год брокерские счета открыли 5 млн человек — больше, чем за все предыдущие годы, указано в сообщении Мосбиржи. За последние шесть лет число частных инвесторов на Московской бирже выросло в десять раз.

Активы россиян в доверительном управлении выросли до 1 трлн рублей Это в 1,8 раза выше показателя предыдущего года.

Лидеры по количеству открытых счетов частных инвесторов — СберБанк (4,2 млн), Тинькофф Банк (4,19 млн), ВТБ (1,23 млн), БКС (0,63 млн), Альфа-Банк (0,56 млн).

Частные инвесторы обеспечивают значительную часть оборотов на рынках биржи. Их доля в объеме торгов акциями составляет 42%, облигациями — 10,5%, деривативами — 42%, валютой — 14%.

Всего на Московской бирже физлицами открыто свыше 16 млн брокерских счетов.



«Регулятор, брокеры, Московская биржа активно развивают образовательные проекты, способствуют формированию культуры инвестиций. Нам всем важно, чтобы частные инвесторы были осведомлены о рисках инвестирования, принимали взвешенные решения, приходили на рынок с долгосрочными целями», — подчеркнул Денисов.