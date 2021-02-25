Фондовые торги в России стартовали в четверг повышением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 10:11 мск индекс Мосбиржи поднялся на 1,06% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 3 421,32 пункта. Индекс РТС прибавил 1,5%, дойдя до отметки 1 467,57.

«Внешний фон на открытии торгов четверга складывается позитивный. Цены на нефть немного растут после скачка наверх накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«В начале сессии российские фондовые индексы… вероятно, выйдут в плюс, следуя за более высокими ценами на нефть и улучшением настроений на зарубежных площадках. Ограничивать повышение всего рынка, однако, могут отдельные бумаги. Пессимистичные слухи подтвердились, в частности, по «Норникелю», который частично приостановил работу рудников Октябрьский и Таймырский. В остальном инвесторы будут ждать корпоративных и макроэкономических данных, оценивая обоснованность возвращения к краткосрочному повышению», — пишет эксперт.

«Сегодня с утра нефть продолжает дорожать, уверенно торгуясь выше 66 долларов за баррель. Ждем, что это придаст силы нефтяным бумагам. Однако увлекаться покупками нефтянки не стоит. Коррекция по нефти все-таки неизбежна, нынешние цены неоправданно завышены. С большой вероятностью можно ожидать, что ОПЕК+ увеличит квоты на добычу нефти с апреля, чтобы сбить цены и не вызвать резкого оживления американских сланцевых производителей», — предупреждает старший аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

