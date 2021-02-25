Количество выданных микрозаймов, или займов «до зарплаты» (до 30 тыс. рублей), в январе 2021 года составило 1,88 млн единиц, что на 23,1% больше, чем было выдано за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольшее количество займов выдано в Москве (97,9 тыс. ед.), Московской области (87 тыс. ед.), Краснодарском крае (73,8 тыс. ед.), а также в Свердловской области (68,4 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (64,9 тыс. ед.).

Самую серьезную динамику роста числа выданных микрозаймов продемонстрировали Ставропольский край (плюс 60,1%), Московская область (плюс 49,9%), Ханты-Мансийский АО (плюс 42,8%), а также Москва (плюс 42,8%) и Краснодарский край (плюс 38,7%). Сокращение количества выданных займов зафиксировано в Архангельской (минус 11,5%) и Белгородской (минус 10%) областях.