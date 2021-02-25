Владельцам бизнеса, использующим приложение «Касса Розница» от компании «Бифит Касса», стал доступен новый вид приема безналичной и бесконтактной оплаты по QR-коду: в приложение внедрен сервис «Плати QR» от СберБанка. Об этом сообщили в кредитной организации, уточнив, что бесконтактная оплата по QR от «Сбера» стала доступна еще более чем для 50 тыс. предпринимателей по всей России.

«С помощью кассового приложения можно совершать все операции по 54-ФЗ: формировать чеки прихода, расхода, возврата и коррекции, работать с маркировкой, ЕГАИС, онлайн-заказами, агентскими товарами и системой лояльности, а также принимать все виды платежей (аванс, кредит, полный расчет, предоплату) и различные способы оплаты. Благодаря интеграции сервиса «Плати QR» от «Сбера» предпринимателям стал доступен прием безналичной оплаты по QR-коду», — отмечается в релизе.

Графический код можно продемонстрировать на экране кассы или распечатать и разместить распечатанный вариант в прикассовой зоне. Покупателю достаточно навести камеру смартфона на QR-код, считать его и подтвердить операцию через мобильное приложение банка, подключенного к QR-платформе «Сбера». Расчет произойдет мгновенно. После покупки клиент увидит уведомление об успешной оплате в приложении банка, а продавец — на кассе.

В релизе «Сбера» подчеркивается, что сервис «Плати QR» позволяет обеспечить прием безналичной оплаты «с минимальными затратами благодаря сниженной ставке на эквайринг (от 0,6%) и без установки какого-то дополнительного оборудования».

«Выигрыш покупателя — наличие чека, подтверждающего оплату, бонусы по программе лояльности «СберСпасибо», полностью бесконтактная оплата и безопасный сервис (не требуется вводить данные карты или ПИН-код)», — добавляют в банке.

Использовать приложение «Касса Розница» с «Плати QR» от «Сбера» можно в любом бизнесе. Приложение работает на планшетах, смартфонах, персональных компьютерах и более чем на 90 моделях популярных онлайн-касс на платформах Android, Windows и Linux. Товарные позиции можно создать вручную или выгрузить из 1С и Excel. В веб-кабинете предпринимателям доступны аналитика бизнеса и история чеков в онлайн-режиме.



Приложение «Касса Розница» можно скачать на сайте разработчика или в Google Play. Подключение к сервису СберБанка «Плати QR» — бесплатное, необходимо только подать заявку в приложении или на сайте «Сбера», а затем заключить договор. Принимать оплату по QR можно будет на следующий день после подключения.