Чистая прибыль группы «Открытие» за 2020 год по МСФО оценивается в 43,4 млрд рублей. Об этом заявил журналистам глава банка «Открытие» Михаил Задорнов, передает ТАСС.

«Несмотря на сложный год, чистая прибыль группы «Открытие» составила 43,4 миллиарда рублей», — сказал он, отметив, что это предварительная оценка.

Как следует из материалов кредитного учреждения, активы группы за 2020 год выросли на 6%, до 3,4 трлн рублей. Доля проблемных кредитов по итогам прошлого года составила 54 млрд рублей, это почти втрое ниже показателя 2017 года, когда банк был взят на санацию.

По итогам 2019 года группа «Открытие» получила чистую прибыль по МСФО на уровне 52,3 млрд рублей, что в полтора раза превышало результат 2018 года.



Банк «Открытие» попал на санацию через подконтрольный Банку России Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 года. В январе 2019 года к нему был присоединен санируемый Бинбанк. Летом 2019 года регулятор объявил о завершении санации «Открытия». Тогда в пресс-службе банка отметили, что он успешно реализовал все задачи, которые предусматривает план финансового оздоровления, и работает полностью на рыночных условиях. В июне 2020 года глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала реалистичным сроком продажи банка «Открытие» весну 2022 года.