Правительство России выделит в 2021 году из своего резервного фонда 7,8 млрд рублей на новую программу поддержки бизнеса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Кабмина. По его словам, правительство продолжит поддерживать бизнес из наиболее пострадавших отраслей. Президент одобрил решение о запуске новой льготной кредитной программы на восстановление предпринимательской деятельности «ФОТ 3.0».

«В этом году на ее реализацию выделим из резервного фонда правительства порядка 7,8 миллиарда рублей. Благодаря этой поддержке предпринимателям будет проще взять кредит по низкой ставке — 3%. Причем в течение первых шести месяцев можно будет не платить ни проценты, ни основную сумму долга», — сообщил Мишустин.

Он отметил, что новая программа должна помочь бизнесу, который сложнее других восстанавливается из-за распространения коронавируса. Потенциально такой помощью смогут воспользоваться около 75 тыс. предпринимателей.