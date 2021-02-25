В работе по преодолению бедности в России есть препятствующие факторы, но власти не собираются опускать руки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, не все получается, — сказал он о действиях властей в данной сфере. — Да, различные факторы иногда серьезно мешают в этой работе». «Но никто руки опускать не собирается, и работа эта будет продолжаться», — подчеркнул представитель Кремля.

Он обратил внимание, что для российских властей и президента борьба с бедностью «является абсолютнейшим приоритетом». «Именно эта тема фигурирует во всех национальных планах развития. Безусловно, без этой темы не проходит ни одно послание президента Федеральному собранию, и собственно работа по борьбе с бедностью ведется на постоянной основе», — заявил Песков.