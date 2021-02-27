Банк ДОМ.РФ и группа компаний «Инград» запустили программу субсидирования ипотечных ставок при покупке квартир в ЖК TopHills в Москве, сказано в релизе финучреждения.

Оформить кредит можно по ставке от 3,7% в рамках программы льготной ипотеки на новостройки. Минимальная процентная ставка доступна для заемщиков, подтверждающих доходы и занятость выпиской из Пенсионного фонда РФ, заказать ее можно через сотрудника банка.

Льготная ставка фиксируется на весь срок кредитования. По условиям программы максимальная сумма ипотеки составляет 12 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос — 15% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Кредит оформляется на срок до 30 лет, уточнили в банке.