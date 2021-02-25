ЦБ установил официальные курсы валют на 26 февраля.

Курс доллара понизился на 27,85 копейки, составив 73,4747 рубля (73,7532 рубля на 25 февраля). Курс евро снижен на 16,96 копейки, до 89,4995 рубля (89,6691 рубля на 25 февраля).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 14:17 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,49 рубля (минус 5 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 89,93 рубля (плюс 48 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 73,33—73,66 рубля за доллар и 89,32—90,02 рубля за евро.