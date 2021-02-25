Российский банковский сектор по итогам 2021 года может вырасти на 7—8%, страховой — на 3—5%. Такой прогноз сделал глава банка «Открытие» Михаил Задорнов в интервью телеканалу «Россия-24».

«По 2021 году: Центробанк уже заявил, что снимет к июлю ограничения, которые были в прошлом году, поэтому банкам придется доформировать резервы, которые все должны были сделать по правилам обычного года. Мне кажется, несмотря на дополнительные провизии, которые нам придется создать, все равно прибыль 2021 года будет хорошей. Само по себе восстановление экономики, спрос на инвестиции и банковские продукты, общий рост рынка — а мы ждем 7—8% роста банковского рынка в этом году — позволит банкам заработать неплохую прибыль», — сказал он.

Задорнов также подчеркнул, что страховой рынок в прошлом году просел не так сильно, его рост по итогам 2021 года может составить 3—5%.

В банке «Открытие» предварительно оценили чистую прибыль по МСФО за 2020 год в 43,4 млрд рублей По итогам 2019 года группа «Открытие» получила чистую прибыль по МСФО на уровне 52,3 млрд рублей.

Глава банка добавил, что финансовый сектор в 2020 году не дал российской экономике сильно упасть. «Она упала бы гораздо сильнее, если бы не было прироста именно в банковском рынке, — указал он. — Люди, физические лица, владельцы бизнеса повели себя не так, как в прошлые кризисы. Деньги все-таки сохранились в системе, не было никакой паники. Государство через финансовую систему оказывало активную поддержку экономике, людям. Детские пособия, выплаты целому ряду категорий населения, субсидирование экспортных отраслей, ряда проектов — это помогло удержать кредитные портфели российских банков».