Ведущие инвестшоу «Это к деньгам» ждали возможности поговорить о технологических компаниях с осени 2020-го. В сезоне охоты за сокровищами они наконец выяснят, что происходит с акциями Mail.ru. Об этом, о перспективах и рисках IT-сектора, а также о том, нужно ли иметь в портфеле бумаги «Яндекса», рассказывает аналитик «БКС Мир инвестиций» Айнур Дуйсембаева.

В предыдущих эпизодах второго сезона ведущие искали инвестиционные идеи в финансовом, нефтегазовом и металлургическом секторах.



Подкаст Банки.ру об инвестициях «Это к деньгам» рассчитан на тех, кто начинает или только мечтает начать инвестировать. Его ведут сотрудники Банки.ру Лена Янкина, Таня Фролова и Влад Коваленко. Все действия они совершают в режиме реального времени.

Первый сезон инвестшоу стартовал 16 октября и завершился 25 декабря 2020 года.

Выпуски «Это к деньгам» выходят раз в неделю по пятницам и доступны на всех крупнейших стриминговых платформах.

Слушайте подкаст на



