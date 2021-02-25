Речь о списании кредитов по новой льготной программе кредитования под 3% не ведется, сейчас необходимо проработать вопрос, на какие отрасли будет распространяться эта программа. Об этом сообщил президент «Опоры России» Александр Калинин в ходе XII общего собрания ассоциации «НП «Опора».

«Теперь по кредитам. Вчера была великолепная инициатива озвучена правительством в Совете Федерации, Михаил Владимирович (Мишустин ее озвучил), — (это под) 3% кредиты для пострадавших отраслей. Только через полгода будут гаситься тело и проценты. Конечно, сейчас нужно уточнять, на кого это будет распространено. Мы понимаем, что там не ведется вопрос о списании в будущем, но точно нужно сейчас работать над постановлением правительства в этой сфере», — сказал Калинин.

Глава «Опоры России» также сообщил, что организация ожидает, что к программе льготного кредитования под 7% будет присоединено больше банков. «(Среди участвующих в программе) было меньше чем 100 банков, региональные банки тоже хотят выдавать такие кредиты, и это справедливо в том числе в сфере конкуренции. И я думаю, (что) и Федеральная антимонопольная служба может указать, что эти конкурсы должны проводиться с большим количеством банков», — заключил Калинин.

Первые заявки на кредиты под 3% банки начнут принимать с 9 марта Новым механизмом могут воспользоваться участники программы «ФОТ 2.0», работающие в отраслях, которые еще не восстановились: в сфере общественного питания, культуры, спорта, развлечений, организации мероприятий и туризма.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что льготные кредиты под 3% будут доступны для компаний, которые участвовали в программе «ФОТ 2.0» и работают в отраслях, которые не восстановились. Это общепит, сфера гостеприимства, развлечения, досуга, спорта, туризма. Минэкономразвития рассчитывает, что банки смогут подать заявки на участие в новой льготной программе кредитования под 3% с 9 марта.