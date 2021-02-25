Счетная палата РФ выявила признаки занижения таможенных платежей на 98,5 млрд рублей. Это связано с тем, что участники внешнеэкономической деятельности не включают лицензионные платежи в структуру таможенной стоимости. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.

«Счетная палата проверила, как проходит таможенное оформление товаров, отнесенных к объектам интеллектуальной собственности. Проверка выявила признаки того, что участники внешнеэкономической деятельности не включают лицензионные платежи в структуру таможенной стоимости. Это привело к занижению таможенных пошлин и налогов на 98,5 млрд рублей (расчетно)», — говорится в сообщении.

По словам аудитора Счетной палаты Андрея Батуркина, всего за период с 2018-го по сентябрь 2020 года признаки занижения таможенных пошлин и налогов установлены у 1 062 участников внешнеэкономической деятельности, которые не включили лицензионные платежи в структуру таможенной стоимости товаров.

По данным Счетной палаты, отчасти такая ситуация сложилась из-за нехватки данных, которые поступают в таможенные органы из Роспатента и Федеральной налоговой службы РФ. «Так, анализ информационного обмена между этими службами показал, что таможенные органы не всегда получают от Роспатента сведения о наличии лицензионных договоров. Зачастую ФТС узнает о них непосредственно от декларантов в рамках камеральных или выездных проверок. Также таможенная служба не получает от налоговых органов сведения, заявляемые налогоплательщиками при расчетах налога на добавленную стоимость и налога на прибыль», — отмечается в сообщении.

«Вместе с тем такие данные являются индикаторами риска для осуществления проверки правильности декларирования таможенной стоимости товаров», — подчеркнул аудитор. Кроме того, при контроле таможенной стоимости ввозимых объектов интеллектуальной собственности ФТС не в полном объеме использует полученную от Роспатента информацию.

Указала Счетная палата и на недостаточную информированность участников ВЭД об условиях включения лицензионных платежей в таможенную стоимость и наличие пробелов в законодательстве, регулирующем таможенное оформление товаров, ввозимых на территорию Евразийского экономического союза.

Кроме того, существующий порядок заполнения декларации на товары не содержит четких требований к заявлению сведений, относящихся к интеллектуальной собственности. По мнению контрольного ведомства, это создает предпосылки к возникновению потерь федерального бюджета.

В ходе проверки СП также установила признаки необоснованного невозбуждения дел об административном правонарушении по шести фактам недостоверного заявления таможенной стоимости в отношении товаров — объектов интеллектуальной собственности. В результате не были наложены штрафы более чем на 8,7 млн рублей, что также является потенциально недополученным доходом федерального бюджета.