Банк России ограничил действие лицензий ООО «Страховая компания «Гелиос» (Москва, регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0397) и ООО «Страховая фирма «Адонис» (Пермь, номер по госреестру страховщиков 0585) на осуществление страхования по видам деятельности «обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» и «обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров». Уведомления об этом опубликованы на сайте регулятора.

Причиной в обоих случаях названо исключение компаний из профессионального объединения страховщиков — Национального союза страховщиков ответственности.

«Ограничение действия лицензий страховщика означает запрет на заключение договоров страхования по отдельным видам страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств страховщика, в соответствующие договоры», — напоминают в ЦБ.



Из соответствующих приказов Центробанка следует, что компаниям дан трехмесячный срок «для устранения выявленных нарушений».