Рубль завершил основную валютную сессию четверга ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 54 копейки к предыдущему закрытию и составил 74,08 рубля. С начала торговой сессии было проведено 52,8 тыс. сделок на 3,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,325—74,1175 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 90,5475 рубля, увеличившись на 1,1 рубля по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,8 тыс. сделок на 251,8 млн евро по курсам от 89,32 до 90,5675 рубля за евро.

Ситуация в валютном секторе выглядит очень мутно и неоднозначно, считает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Нефть в рублях подходит к 5 000 рублей за баррель, и это почти что рекордные отметки. Имея даже один такой козырь, рубль мог бы дорожать очень и очень стремительно, но в моменты укрепления происходит это как-то вяло и неохотно. Понятно, что крепкая валюта российской экономике не нужна и местами даже губительна, но выглядит все это очень нестабильно», — комментирует эксперт.

Доллар, заключает Бодрова, пока остается в пределах 73,7—74,2 рубля, а евро сохраняется в границах проторгованного канала 89—91 рубль.