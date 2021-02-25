Крупнейший российский сотовый оператор «МТС» и китайская компания Xiaomi договорились о партнерстве в сфере розничных продаж и открытии совместных магазинов гаджетов и цифровых продуктов, сообщает пресс-служба МТС.

«Первый кобрендинговый салон будет запущен в Туле в марте текущего года, а до конца 2021-го планируется построить несколько десятков точек Xiaomi», — уточняют в компании.

Таким образом, оператор получит качественный канал для привлечения новых абонентов и пользователей экосистемы.

«Кроме тарифов и услуг оператора, в салонах Xiaomi будут доступны другие продукты компании: банковские сервисы МТС Банка, спутниковое телевидение, подписка на ТВ и музыку», — добавили в пресс-службе.

МТС также расширят ассортимент продукции Xiaomi в собственной розничной сети и онлайн-магазине. Покупателям уже доступны устройства для умного дома, бытовая техника, телевизоры и другие гаджеты китайской компании. В шоурумах и офисах продаж нового формата можно ознакомиться с работой системы Smart Home с различными датчиками.

Ранее МТС в рамках оптимизации своей розничной сети закрыли 600 салонов связи. На текущий момент розничная сеть МТС насчитывает порядка 5,2 тыс. салонов.

