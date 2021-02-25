Количество преступлений с использованием банковских карт в январе 2021 года увеличилось на 31,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в статистических данных МВД России.

«Всего преступлений, совершенных с использованием расчетных (пластиковых) карт, зарегистрировано 12 592 (на 31,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года)», — говорится в материалах министерства.

Кроме того, согласно данным МВД, рост числа преступлений с использованием мобильных телефонов составил 39%, через Интернет — свыше 50%, через программные средства — почти 13%, компьютерной техники — 29,3%. Вместе с тем более чем на 18% стало меньше преступлений, совершенных с использованием фиктивных электронных платежей.