Зарубежные компании смогут заниматься добровольными видами страхования, перестрахованием, а также ОСАГО. Для них будет установлено требование формировать гарантийный депозит. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Открытие рынка позволит усилить конкуренцию в страховой сфере, предложить российскому бизнесу и нашим гражданам новые услуги, а в перспективе упростить условия для привлечения в страну тех зарубежных инвесторов, которые привыкли работать с иностранными страховыми компаниями», — отметил глава правительства.

По его словам, в повестку дня заседания включены несколько законопроектов, которые позволят работать в стране филиалам иностранных страховых компаний. Мишустин напомнил, что такие обязательства Россия приняла в рамках присоединения к Всемирной торговой организации.

«Зарубежные компании смогут заниматься добровольными видами страхования, перестрахованием, а также ОСАГО, — рассказал Мишустин. — Для них будет установлено требование формировать гарантийный депозит. Он должен быть не ниже минимального уровня, определенного для уставного капитала российских страховых компаний». Лицензированием и аккредитацией зарубежных филиалов будет заниматься Банк России по принципу одного окна.

«Разумеется, эти филиалы будут уравнены не только в правах, но и в требованиях к выполнению своих обязательств перед российскими партнерами, — подчеркнул глава правительства. — Нельзя, например, будет навязывать дополнительные услуги или не выполнять условия контракта».