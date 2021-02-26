Цены на подсолнечное масло могут остаться на текущем уровне до конца августа, пишут «Известия» . Производители готовы поддерживать отпускную стоимость в районе ранее зафиксированного уровня в 95 рублей за 1 литр, эта планка была определена соглашением о стабилизации цен, действующим до 1 апреля, рассказали в Масложировом союзе. Компании готовы сохранить эту цену для комфорта покупателей. Отрасль не оценивала свои потенциальные потери от такого шага, альтернативой может стать экспортная пошлина на подсолнечное масло. В этом случае производители могут потерять более существенные средства, пояснили в Масложировом союзе. В сентябре компании рассчитывают пересмотреть цену товара, возможно, в сторону снижения.

В Россахарсоюзе не сказали, будут ли предлагать изменения закупочной цены на продукцию после 1 апреля. В Ассоциации компаний розничной торговли отметили, что вопросы о коррекции цен производителей следует задать торговым сетям. В Союзе независимых сетей России редакции сказали, что производители сахара и подсолнечного масла пока не предлагали никаких изменений действующих договоренностей.

В Центробанке оценили возможность скачка цен на масло и сахар Меры по стабилизации цен на продовольствие не нужно продлевать, свободное рыночное ценообразование — основной вариант развития ситуации.

В Минсельхозе в этом году не ожидают скачкообразного роста стоимости сахара и подсолнечного масла, говорили в ведомстве ранее. Соглашение о стабилизации цен позволило их снизить, что поддержало доступность продукции для населения. В министерстве уверены: в дальнейшем ситуация может оставаться стабильной.

Пока власти официально не заявили о том, что действие соглашения о стабилизации цен будет продлено, отметил глава Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. Хотя вопрос их фиксации на более длительный срок, после 1 апреля, также не обсуждался. Если допустить, что стоимость товаров будет меняться, то этот вопрос стороны обсудят позже, уверен он. Как пояснил председатель Совета ТПП по развитию потребительского рынка Александр Борисов, производители нашли способ компенсировать свои потери, например, торговым сетям они продают сахар по фиксированной цене, а другим изготовителям — по свободной рыночной.