Участники рынка представили ЦБ отзывы на проект изменений в положении о Системе быстрых платежей (СБП), наибольшей критике подверглась идея о лимите переводов, пишет «Коммерсант» . По новым условиям банки не смогут устанавливать лимит отправки средств через СБП в размере менее 150 тыс. рублей в день, а также будут обязаны использовать приложение СБП Pay (с 1 апреля 2022 года) и подключить все разрабатываемые сервисы СБП, в частности, переводы в пользу юридических лиц.

По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, статистика кредитных организаций показывает, что 47% клиентов переводят до 10 тыс. рублей в месяц, почти 90% клиентов — до 50 тыс. рублей, а доля тех, кто переводит более 100 тыс. рублей в месяц,— всего 4%. Предложенный ЦБ лимит — 150 тыс. рублей в день — создает дополнительные предпосылки для активизации социальной инженерии через СБП, уверен Войлуков.

ЦБ поторопил банки с переходом на СБП Системно значимые кредитные организации должны внедрить эти сервисы к 1 октября 2021 года, а банки с универсальной лицензией — к 1 апреля 2022 года.

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов отмечает, что расширение лимита переводов до 150 тыс. рублей в день ограничит кредитные организации в возможности самостоятельно осуществлять политику управления рисками, как это предусматривают рекомендации ФАТФ. По его словам, для электронных кошельков вообще нехарактерны крупные переводы, поэтому их операторы, в отличие от крупных банков, не могут компенсировать выпадающие доходы от мелких переводов комиссиями за крупные операции. Достов сообщил, что ЦБ попросили установить обязательный минимальный лимит для электронных кошельков в размере 100 тыс. рублей в течение месяца и предусмотреть, что минимальный лимит на совершение операций в СБП не распространяется на случаи, когда банки устанавливают лимиты в рамках антиотмывочного закона.

В ЦБ сообщили, что рассматривают поступившие предложения к проекту, пока итоги подводить преждевременно. Однако величину минимального лимита переводов со счетов через СБП, подчеркнули в регуляторе, менять не планируется в любом случае.