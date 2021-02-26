Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект постановления правительства об использовании реквизитов счетов россиян для зачисления социальных выплат. Об этом сообщили журналистам накануне в пресс-службе Минтруда РФ, передает ТАСС.

«Изменения будут регулировать использование информации о реквизитах счетов граждан при предоставлении мер социальной поддержки. Это позволит упростить назначение выплат, а также их предоставление в проактивном (автоматическом) формате без сбора с граждан заявлений», — рассказали в пресс-службе.

Согласно проекту, органы власти, реализующие меры социальной поддержки, смогут из единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) получать реквизиты счетов граждан и использовать их для проактивного назначения соцподдержки. Сведения будут поступать в ЕГИССО при условии подтверждения гражданином в личном кабинете на портале госуслуг согласия на использование реквизитов конкретного счета.

Россиянам хотят дать возможность размещать на сайте госуслуг реквизиты счета для соцвыплат Президент поручил определить меры по защите размещаемых гражданами сведений.

В министерстве рассказали, что счет для зачисления выплат можно выбрать из перечня, который будет предоставлен при указании наименования банка. В случае закрытия счета или изменения реквизитов банк уведомит гражданина об этом. Отмечается, что так нововведения исключат ошибки для проактивного начисления выплат.



«В прошлом году, когда мы осуществляли дополнительные выплаты семьям с детьми, мы столкнулись с тем, что отсутствуют корректные данные о реквизитах счетов некоторых граждан. На основании этого опыта нами инициативно был разработан проект постановления. Его цель — регламентировать согласие гражданина на портале госуслуг на использование конкретного счета для назначения мер соцподдержки», — отметили в пресс-службе.