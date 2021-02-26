В «Аэрофлоте» опровергли информацию о введении негарантированных билетов. Об этом газете «Ведомости» заявил представитель авиакомпании Михаил Демин.

«В настоящий момент в актуальной повестке такая инициатива не рассматривается», — сказал он. Демин объяснил, что идею прорабатывали в начале пандемии для придания пассажирам большей уверенности в случаях массового изменения расписания, замены типов воздушных судов и неопределенности из-за сроков снятия ограничений.

В итоге в компании решили, что не будут рассматривать это предложение до полного восстановления авиасообщения.

26 февраля. О чем пишут газеты Дайджест российских СМИ к утру 26 февраля

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» предлагает разрешить авиакомпаниям самостоятельно менять условия перевозки пассажира, который купил билет по такому тарифу: дату, рейс, маршрут (например, заменить прямой рейс на стыковочный) и класс обслуживания — в одностороннем порядке, без согласия пассажира. При этом компания будет обязана выплатить ему компенсацию, но не во всех случаях.