Плановое задание по перечислениям в бюджет для Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ на 2021 год составляет почти 5 трлн рублей. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на коллегии ФТС.

«Несмотря на сохранение неблагоприятной обстановки, вызванной пандемией и снижением внешнеэкономической деятельности, необходимо мобилизовать все резервы таможенных органов для обеспечения тех плановых заданий, которые учтены [для них] в бюджете по сбору налогов и платежей в сумме почти 5 триллионов рублей», — отметил Силуанов.

Он подчеркнул, что доходы ФТС являются важным источником пополнения федерального бюджета и, соответственно, важным ресурсом для выполнения задач, которые поставил президент РФ на текущий год.