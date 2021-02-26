Восстановление экономической активности в РФ остается неоднородным, свидетельствуют последние данные осуществляемого Центробанком мониторинга отраслевых финансовых потоков . Так, увеличение входящих финансовых потоков на отчетной неделе было поддержано ростом платежей в государственном управлении. В отраслях, ориентированных на экспорт, расширение входящих потоков несколько замедлилось, а в отраслях потребительского спроса объем входящих платежей уменьшился по сравнению со средним значением предыдущего квартала.

На отчетной рабочей неделе с 15 по 19 февраля объем входящих платежей превысил средний уровень предыдущего квартала на 7,6%. Отклонение без учета добычи, производства нефтепродуктов и государственного управления составило минус 2,1%. Некоторое понижательное влияние на среднедневной объем платежей могла оказать техническая причина — перенос части платежей на рабочую субботу, указывают в ЦБ. Там напоминают, что из-за праздников рабочий день 22 февраля был перенесен на субботу, 20 февраля. При этом для уменьшения влияния переноса регулятор будет учитывать платежи за 20 февраля в следующем выпуске мониторинга.

В отраслях, ориентированных на экспорт, рост объемов входящих потоков относительно среднего в предыдущем квартале несколько замедлился — до 12% с 15,5% неделей ранее. Основной вклад в рост финансовых потоков по-прежнему вносит добыча нефти и газа, отражая как выросший объем добычи, так и повышение мировых цен.

В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, на отчетной неделе входящие финансовые потоки сократились относительно среднего значения предыдущего квартала на 3,9%. Основной вклад в снижение внесла розничная торговля. Динамика платежей в других потребительских отраслях в целом указывает на продолжающийся рост спроса.

В отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, 15—19 февраля объем входящих потоков замедлил рост относительно среднего значения за предыдущий квартал. Отклонение составило 0,7% против 5% на предыдущей неделе. Основным положительным драйвером сводной группы на отчетной неделе выступили научные исследования и разработки и производство прочих транспортных средств и оборудования. Наибольший объем входящих финансовых потоков в обеих отраслях на отчетной неделе пришел из госуправления.



В отраслях государственного потребления на отчетной неделе объем входящих потоков продолжил рост относительно среднего значения за предыдущий квартал. Отклонение составило 46,4% после 27,4% на предыдущей неделе. Наибольший положительный вклад в сводный показатель на отчетной неделе внесло госуправление, где основой роста входящих платежей стали платежи внутри отрасли.