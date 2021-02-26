Доля рублевых корпоративных кредитов с плавающей ставкой и привязкой к уровню ключевой ставки выросла, однако смена вектора денежно-кредитной политики ЦБ приведет к снижению спроса на подобные продукты, полагают в рейтинговом агентстве «Национальные кредитные рейтинги».

На прошлой неделе Банк России впервые опубликовал данные о структуре корпоративных кредитов по типам процентных ставок. По состоянию на начало 2021 года примерно 36% всех корпоративных кредитов было выдано под плавающую ставку. Наиболее популярный индикатор для определения процентной ставки по рублевым кредитам — уровень ключевой ставки Банка России. За два последних года объем таких кредитов вырос почти вдвое, а их доля в совокупном рублевом портфеле — с 16% до 27%. Основной рост таких кредитов пришелся на 2019 год, когда наблюдалось лишь умеренное снижение ключевой ставки: их доля в рублевом портфеле увеличилась на 8 процентных пунктов, до 24%. Эту тенденцию закрепил 2020 год, однако рост стал более сдержанным: объем кредитов с привязкой к ключевой ставке вырос на 1,6 трлн рублей (более 2,2 трлн годом ранее), и на конец года их доля приблизилась к 27%. При этом объемы росли лишь в первые три квартала, когда наблюдалось снижение ключевой ставки, а в IV квартале началась стабилизация портфеля этих кредитов на уровне 8—8,1 трлн рублей.

По мнению НКР, основными получателями кредитов с плавающей ставкой были крупнейшие компании — отраслевые лидеры с устойчивым финансовым положением. Банкам подобный продукт позволял сохранить лояльность клиентов в условиях постоянно снижающейся стоимости денег и растущей конкуренции. К тому же он нивелировал процентные риски на случай повышения ключевой ставки. В свою очередь заемщики могли использовать плавающую ставку как инструмент привлечения долгосрочного финансирования.

«Менее активный рост портфеля кредитов с плавающими ставками в 2020 году мог быть вызван двумя причинами. Во-первых, усилился спрос на реструктуризацию действующих кредитов и на льготные кредиты по госпрограммам: в частности, компании, включенные в перечень системообразующих, могли привлечь кредиты под 2% годовых. Во-вторых, после июля Банк России приостановил последовательное снижение ставки, что, скорее всего, изменило ожидания банков и заемщиков относительно дальнейшей динамики стоимости денег», — рассуждают аналитики.

ЦБ не исключает повышения ключевой ставки уже в 2021 году Снижение же ставки, по ее словам, возможно только в случае, если в России будут преобладать дезинфляционные факторы.

Они считают, что в ближайший год доля кредитов с плавающей процентной ставкой не только не вернется к рекордным значениям 2020 года, но и может начать снижаться. Причиной может стать переход ЦБ от мягкой денежно-кредитной политики к нейтральной, означающий небольшой рост ключевой ставки. В частности, в базовом сценарии эксперты ожидают повышения ставки на 0,25 п. п. уже до конца текущего года. В таком случае высока вероятность, что спрос со стороны крупных заемщиков на кредиты с плавающей ставкой будет постепенно снижаться.



«Тем не менее в сложившихся условиях очевидна трансформация модели кредитного ценообразования и повышение роли денежно-кредитной политики ЦБ при установлении кредитных ставок. В связи с этим повышается значимость управления процентными рисками и оптимизации операционных затрат. На этом фоне наибольшее давление будут испытывать те кредитные организации, которым операционная деятельность дается дороже прочих в силу слабой цифровизации бизнеса и дорогого фондирования, привлеченного по фиксированным ставкам. И наоборот: высокоэффективные IT-решения способствуют увеличению гибкости бизнеса и повышению конкурентной привлекательности банков. И в дальнейшем роль цифровизации банковской деятельности только усилится», — добавляют в НКР.