Семеро подозреваемых в незаконной банковской деятельности, заработавших свыше 1 млрд рублей, задержаны в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности... Соучастники совершали незаконные финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию. При помощи фиктивных договоров они выводили средства клиентов из денежного оборота Российской Федерации», — сказала Волк.

По данным полиции, злоумышленники орудовали в нескольких регионах России при помощи около 200 созданных ими подконтрольных организаций. За свои услуги они получали комиссию в размере не менее 15%.

«Нелегальный доход от противоправной деятельности превысил миллиард рублей», — уточнила Волк.

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По местам проживания были задержаны семеро подозреваемых, в том числе предполагаемый организатор — 56-летняя москвичка. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Помимо телефонов, банковских карт и жестких дисков изъято около 10 млн рублей. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.