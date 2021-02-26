На Санкт-Петербургской бирже с 25 февраля стали доступны для заключения сделок депозитарные расписки на акции компаний Toyota Motor Corporation, Sony Corporation и Novartis AG. Сообщение об этом площадка распространила в пятницу, 26 февраля.

Как уточняется, торговля и расчеты по сделкам с депозитарными расписками осуществляются в долларах США. Минимальный лот — одна депозитарная расписка.

Суммарная рыночная капитализация добавленных эмитентов составляет 552,4 млрд долларов. Общее количество ценных бумаг иностранных эмитентов, доступных на торгах Санкт-Петербургской биржи, достигло 1 521.



Санкт-Петербургская биржа допустит к торгам акции 26 немецких компаний Суммарная рыночная капитализация добавляемых эмитентов составляет 791 млрд евро.

Toyota — один из крупнейших мировых автопроизводителей. Корпорация Sony, начинавшая как производитель бытовой электроники, также занимается производством консольных и мобильных игр, музыки и фильмов. Novartis с головным офисом в Швейцарии — один из крупнейших производителей лекарств и медицинских товаров.