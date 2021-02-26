Газпромбанк начал выдачу средств компании Sminex по договору об открытии кредитной линии на цели финансирования проекта строительства дома «Достижение». Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщили в банке, уточнив, что договор был заключен 16 декабря 2020 года на сумму 15,3 млрд рублей сроком до июня 2024 года.

«Достижение» станет первым проектом Sminex, который будет реализован с привлечением проектного финансирования. Средства от ГПБ компания направит на строительство дома переменной высотности (от 21 до 28 этажей) наземной площадью более 86 тыс. кв. м. В нем будет 1 215 квартир разных форматов, 115 вариантов планировочных решений.

«Проект располагается в окружении 651 га парков «Дубовая роща», «Останкино», ВДНХ и самого большого в Европе ботанического сада. Архитектура дома — современное прочтение торжественного и изящного стиля ар-деко. Продажи проекта стартовали в феврале», — говорится в релизе.



«В рамках диверсификации клиентской базы Газпромбанк активно развивает бизнес с компаниями-застройщиками. Нашей целью является посильное участие в улучшении жилищных условий населения страны», — отметил член правления, первый вице-президент ГПБ Денис Камышев.