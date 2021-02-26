Координационный центр правительства, создаваемый для оперативного разрешения штатных и нештатных ситуаций, а также для поддержки реализации приоритетных стратегических задач и проектов, возглавит вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Его кандидатуру в этой должности утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Постановление о создании координационного центра было подписано 12 февраля. Новая структура будет обеспечивать взаимодействие федеральных министерств и ведомств, регионов и организаций в режиме реального времени — как поясняется в сообщении, текущие задачи все чаще требуют от правительства скорости реакции в процессе анализа ситуации и принятия решений.

На площадке координационного центра также планируется реализовать модель проактивного реагирования на возможные проблемы в различных отраслях экономики и социальной сферы. По сути, будет внедрен принципиально новый формат работы, который ранее не использовался в системе государственного управления.

«Деятельность координационного центра будет построена на современных цифровых технологиях. Речь, в частности, идет о системе управления инцидентами, системе управления рисками социально-экономического развития РФ, многоканальной системе обратной связи от граждан, системе анализа потоковых данных, — отмечается в релизе. — Большие данные, необходимые для выполнения задач, стоящих перед координационным центром, будут поступать в режиме реального времени, в том числе из государственных информационных систем различного уровня и открытых источников, с обеспечением контроля качества поступающей информации».



Фактически координационный центр станет межведомственной экспертно-аналитической цифровой платформой, которая будет в режиме реального времени поддерживать принятие правительством оперативных мер, содействовать выработке предложений по стратегическим целям и механизмам реализации приоритетных задач, а также обеспечивать непосредственное управление процессом осуществления утвержденных решений, заключают в Кабмине.