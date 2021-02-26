Налоговая служба активировала норму закона о валютном контроле, которая до этого на протяжении 16 лет фактически была «спящей», пишет РБК . Об этом рассказали налоговые юристы. С конца 2019 года налоговые инспекции Московского региона назначили штрафы по меньшей мере трем компаниям на сумму не менее 376 млн рублей за валютные операции, признанные незаконными.

Речь идет о положении статьи 19 закона «О валютном регулировании и валютном контроле», которое разрешает российским подрядчикам не зачислять иностранную валюту на счета в российских банках, если она используется для оплаты или возмещения «местных расходов», возникающих в связи со строительством объектов за рубежом. Одним из исключений была норма, дающая право зачислять иностранную валюту на зарубежный счет при наличии местных расходов в стране строительного подряда — начиная с даты вступления закона в силу (2003 год) она фактически была «спящей», споры в судебной практике практически отсутствовали, пояснили эксперты. Реальная возможность спрогнозировать риски у компаний отсутствовала. А отсутствие «штрафной» практики на протяжении многих лет создавало впечатление, что налоговые органы расширительно толкуют нормы валютного закона в пользу компаний-резидентов, отметили эксперты.

По словам представителя одной из пострадавших компаний — вице-президента компании «ТемпСтройСистема» Татьяны Красных, аргументация налоговиков в суде заключалась в том, что деньги, которые фирме платит заказчик, являются ее выручкой и по контракту не могут идти на возмещение местных расходов. «Плюс еще аргумент [налоговой], что это не те местные расходы, а другие. То есть если вы покупаете воду для своих рабочих, это не местные расходы, связанные с сооружением», — объяснила Красных.

Расходы компании на оплату местных налогов, зарплаты сотрудникам, оплату авиабилетов, столовой воды и так далее «не подпадают под действие» оговорки из статьи 19 закона о валютном контроле, рассудил Арбитражный суд города Москвы.

Пресс-служба Минфина России порекомендовала обратиться в Федеральную налоговую службу (ФНС), отметив, что понятие «местные расходы» напрямую в законодательстве не определено. Эти расходы могут различаться в разных странах, поэтому правоприменитель в лице ФНС России исходит из принципа разумности отнесения тех или иных расходов к категории местных расходов, указали в Минфине.