ВТБ поддерживает идею внедрения цифрового рубля и готов принять участие в связанных с этим проектах, при этом ожидается, что нововведения при корректной денежно-кредитной политике не увеличат общую денежную массу и не будут оказывать влияния на инфляцию. Об этом говорится в опубликованных банком в пятницу комментариях его топ-менеджеров.

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин назвал инициативу Центробанка по внедрению цифрового рубля актуальной и нужной.

«Пандемия привела к резкому росту безналичных платежей во всех сегментах экономики. Мы видим, что цифровые финансовые технологии активно применяют государственные органы и компании, они пользуются популярностью у населения. Поэтому инициатива ЦБ является актуальной и нужной», — отметил банкир.

ВТБ готов принять участие в проектах, связанных с внедрением цифрового рубля, заявил Костин. «Мы считаем, что при корректной денежно-кредитной политике внедрение цифрового рубля не должно увеличивать общую денежную массу и будет постепенно замещать долю наличности в обращении, не оказывая влияния на инфляцию. По оценкам ВТБ, с учетом всех возможностей цифровой валюты, уже на первых этапах внедрения цифрового рубля оборачиваемость денежного потока в системе может ускориться на 3—7%», — сказал он.

В то же время появление на рынке цифровой валюты может дать различные эффекты в зависимости от выбранной модели и от того, кто будет поддерживать инфраструктуру, полагает топ-менеджер ВТБ. Он уверен, что если организация инфраструктуры будет закреплена за Банком России и регулятор не будет вводить комиссионное вознаграждение, то стоимость банковских услуг для граждан не вырастет. «Поэтому мы выступаем за этот вариант реализации данного предложения», — заключил Костин.

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик также заверил, что банк готов принять участие в организации пилотных проектов по разработке и внедрению цифрового рубля.

«У нас есть запатентованная технология, основанная на результатах работы собственной лаборатории, — система децентрализованного цифрового расчетного сервиса. Она по сути является платформой выпуска и расчета для цифровых валют», — рассказал Кулик.

По его словам, «из предложенных ЦБ моделей ВТБ базово поддерживает модель D, но готов проработать и модель С. Важно, что в обеих моделях создает цифровую платформу и осуществляет выпуск цифрового рубля Банк России».

Банк России начал общественное обсуждение цифрового рубля Решение о выпуске цифрового рубля еще не принято, но уже сейчас необходима активная и глубокая проработка данного вопроса как с экономической, так и с технологической точки зрения, считают в ЦБ.

Напомним, согласно опубликованному в октябре 2020 года для общественных консультаций докладу Банка России «Цифровой рубль» , модель С предполагает, что Центральный банк открывает и ведет кошельки клиентов на платформе ЦВЦБ (цифровой валюты ЦБ), а банки или другие уполномоченные организации выступают в качестве посредников, инициируют открытие кошельков клиентов и осуществление по ним расчетов. В рамках модели D Центральный банк открывает и ведет кошельки банкам (финансовым посредникам) в ЦВЦБ, а те открывают и ведут кошельки клиентов на платформе ЦВЦБ и осуществляют по ним расчеты.

«Одно из существенных преимуществ использования цифрового рубля — в том, что он позволит осуществлять безналичные платежи в офлайн-режиме, — обратил внимание Кулик. — Простота, удобство и скорость — обязательные «гигиенические» требования к новым деньгам. Их безопасность — ключевой приоритет. В перспективе цифровой рубль можно будет использовать и при расчетах по смарт-контрактам: это позволит снизить роль человеческого фактора при осуществлении сделок, в том числе с такими инструментами, как эскроу, аккредитивы, залоговые счета».



По оценке ВТБ, создание инфраструктуры для внедрения цифровой валюты может занять примерно год или два. С учетом необходимости изменения регулирования и модели работы банков, в оптимистичном сценарии создание и внедрение цифрового рубля займет от двух до четырех лет, уточнил зампред банка.