Неуверенность в своем трудоустройстве стала главной тревогой для россиян в период пандемии COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты международного исследования Edelman Trust Barometer 2021 консалтинговой компании Edelman, сообщает РБК.



Опрос проводился в 28 странах в октябре — ноябре прошлого года, в нем приняли участие более 33 тыс. человек в возрасте от 25 до 64 лет.

79% россиян сообщили, что обеспокоены стабильностью своего трудоустройства. 43% опрошенных и вовсе заявили, что боятся потерять работу. Один из главных страхов — боязнь заразиться коронавирусом. Об этом страхе рассказали 60% россиян, 34% считают COVID-19 прямой опасностью. Среди популярных страхов также присутствуют глобальные климатические изменения, а также хакеры и киберпреступность.

Россияне считают, что самой фундаментальной задачей, которой нужно заняться государству в 2021 году, является улучшение системы здравоохранения. Повышение качества образования — на втором месте, борьба с бедностью в стране — на третьем.

Осенью прошлого года россияне также называли возможную потерю работы или зарплаты своим главным страхом. Опрос НИУ «ВШЭ» показал, что 37% жителей страны боятся увольнения или сокращения, еще 21% рассказал о страхе лишиться зарплаты или пенсии.



О страхе потерять работу в 2021 году заявляла треть жителей России. 27% опрошенных сообщили, что боятся безденежья, еще 17% выразили опасения за жизнь и здоровье близких. Каждый девятый россиянин боится, что наступивший год окажется еще хуже 2020-го.