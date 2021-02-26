Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов выступил за плоскую шкалу взносов в ПФР и сообщил, что такая инициатива уже вносилась в Госдуму, но была отклонена.

Ранее пресс-служба объединенной партии «Справедливая Россия — За правду» сообщила о разработанном законопроекте о введении плоской шкалы взносов в ПФР и отмене ставки в 10% для высоких доходов, проект направлен на получение отзыва в правительство России. Предполагается, что все россияне будут платить в ПФР одинаково — по 22%.

На сайте госуслуг стали доступны новые сервисы ПФР До конца 2021 года все сервисы, доступные в личном кабинете на сайте ПФР, будут переведены на портал госуслуг.

Как сообщил Нилов, с подобной инициативой несколько лет назад уже выступала фракция ЛДПР, однако проект поддержки в Госдуме не нашел. «Мы в ЛДПР настаивали и настаиваем, чтобы у нас была плоская шкала, так как это позволит наполнять бюджет Пенсионного фонда, а это одновременно позволит дополнительно индексировать пенсии гражданам, и только так можно обеспечивать рост пенсий в соответствии с действующим пенсионным законодательством», — отметил глава комитета.

Нилов также пояснил, что до внесения изменений в пенсионное законодательство в 2018 году такая норма была. «Но она была заморожена, и действовал порядок: 22% — до взноса облагаемой суммы и 10% — после. Во время «пенсионной реформы» такую вот регрессивную шкалу узаконили», — заметил он.