Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов ожидает роста ВВП России на 3—3,5% в 2021 году. Об этом он заявил в интервью RT.

«Мы прогнозируем рост ВВП на 3—3,5% в 2021 году. Более точные прогнозы пока делать трудно, поскольку нет четкого понимания, как долго будет проходить вакцинация в России и, соответственно, когда будут полностью сняты ограничения на многие виды деятельности, — отметил банкир. — Тем не менее ясно, что, скорее всего, это произойдет уже где-то во втором полугодии, поэтому мы рассчитываем на восстановительный рост».

Говоря о рубле, Задорнов сообщил, что национальная валюта находится под давлением возможных новых санкционных ограничений. «Рубль бы укреплялся, если бы не было санкционных рисков. Сегодняшняя цена на нефть подталкивает к тому, что нацвалюта должна становиться крепче. Это объективные данные нашего платежного баланса», — пояснил глава банка.