Держатели полисов ипотечного страхования от «АльфаСтрахования» получили возможность продлевать договоры онлайн, говорится в релизе компании.

«Продлить полис можно на сайте «АльфаСтрахования» в разделе «Страхование ипотеки», выбрав услугу «Продлить онлайн». Для этого необходимо ввести номер полиса, фамилию и текущий остаток задолженности перед банком. После этого клиенту остается только оплатить новый полис и получить его на электронную почту сразу после оплаты», — сказано в сообщении.

Сейчас сервис доступен ипотечным клиентам СберБанка, в перспективе перечень банков будет расширен, а продлить полис по страхованию ипотеки можно будет не только на сайте «АльфаСтрахования», но и через личный кабинет.