Московская биржа рассчитывает, что число розничных клиентов достигнет 15 млн к концу 2021 года. Об этом заявил в интервью Reuters член правления, управляющий директор по продажам и развитию бизнеса торговой площадки Игорь Марич.

«Да, это действительно следующая веха. Если экстраполировать темпы прироста числа клиентов за последние месяцы, примерно на эту цифру выходим», — сообщил он в ответ на вопрос агентства, можно ли будет увидеть 15 млн розничных клиентов к концу этого года.

Марич отметил, что сейчас открывается порядка 600 тыс. новых брокерских счетов каждый месяц. «Это здорово. Розничные клиенты приносят на финансовый рынок новую ликвидность, при этом растет ответственность и биржи, и брокеров, через которых они совершают операции. Нужно сделать так, чтобы новые клиенты имели положительный опыт инвестирования, становились инвесторами долгосрочными, не разочаровались в рынке в силу того, что сталкиваются с непонятными для них рисками», — добавил он.

Как ранее сообщала торговая площадка, количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за 2020 год увеличилось почти на 5 млн и достигло рекордных 8,8 млн. В 2020-м на Московскую биржу пришло частных инвесторов больше, чем суммарно за все предыдущие годы.