Рубль завершил основную валютную сессию пятницы укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 14 копеек к предыдущему закрытию и составил 74,605 рубля. С начала торговой сессии было проведено 65,5 тыс. сделок на 4,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 74,2475—74,925 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 90,54 рубля, уменьшившись на 41 копейку по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 6,1 тыс. сделок на 279,3 млн евро по курсам от 90,13 до 90,8275 рубля за евро.

Доллар сегодня почти не менял своих позиций, замечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. За февраль доллар упал на 1,1%, однако с начала года доллар вырос к рублю на 0,4%.

«Ожидания на март предполагают, что «американец» проторгуется в пределах 73—75 рублей, но возможны отклонения в обе стороны. Евро сейчас балансирует около 90,76 рубля, оставляя за собой диапазон колебаний в пределах 89—91 рубля. За февраль курс евро снизился в паре с рублем на 1,2%, с начала 2021 года — просел только на 0,4%», — комментирует эксперт.