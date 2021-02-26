Банк России планирует установить критерии для мобильных приложений банков, с помощью которых клиенты (физические лица) могут открывать счета (вклады) в рублях, а также получать кредиты в рублях без личного присутствия. Это следует из проекта указания регулятора, размещенного на его сайте. В ЦБ считают, что это позволит банкам оптимизировать свои расходы.

«Проектом предлагается установить критерии для мобильных приложений банков, посредством которых финансовые услуги будут предоставляться дистанционно, в целях оптимизации затрат банков на реализацию указанной обязанности», — говорится в пояснительной записке к документу.



В частности, если у банка несколько мобильных приложений, то он будет обязан обеспечить возможность дистанционного указания услуг только в том из них, которым пользуется больше всего клиентов.

Также банк может не предоставлять услуги дистанционно с помощью приложения, если принято решение о прекращении его использования.

Указанные критерии могут вступить в силу с 1 января 2022 года.