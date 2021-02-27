Российские банки в январе ужесточили одобрение кредитных карт до многолетнего минимума, положительный ответ был дан лишь по 28% всех заявок, в результате количество выданного «пластика» сократилось вдвое, сообщили РИА Новости в бюро кредитных историй «Эквифакс». При этом получившие одобрение от банка россияне забирают карты рекордными темпами.

По данным компании, в прошлом месяце количество выданного «пластика» сократилось на 45% по сравнению с декабрем и на 17% по сравнению с январем прошлого года до 578 тыс. кредиток.

Хотя средний лимит по кредитным картам немного подрос, на 0,6% до 65,2 тыс. рублей, это не смогло поддержать объем выдачи, который упал за месяц на 43% до 37,7 млрд рублей.

«Снижение выдачи кредитных карт в январе обусловлено двумя основными факторами: в первую очередь, сезонностью, а во вторую — консервативными подходами кредиторов. Например, в январе 2020 года выдачи карт снизились на 35%, а дополнительные 10 процентных пунктов снижения в январе 2021 года объясняются меньшим уровнем одобрений (в целом по банковской системе было одобрено 28% заявок на кредитные карты, тогда как годом ранее — 37%)», — пояснил гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. В компании добавили, что показатель по одобрению кредиток в январе является минимальным уровнем за несколько лет.

Россияне, которым кредитная карта все-таки была одобрена, забирают их с большим ажиотажем, чем ранее, сообщили в компании. Так, уровень конверсии одобренных заявок за год увеличился с 36% до рекордных 59%.

ЦБ на прошлой неделе сообщил, что российские банки нарастили портфель розничных кредитов на 0,8% до 20,5 трлн рублей.