Трудовые книжки нового образца могут быть введены в действие с 1 января 2023 года. При этом имеющиеся у работников трудовые книжки ранее установленного образца по-прежнему будут действительны. Менять на новые их не потребуется. Имеющиеся у работодателей бланки трудовых книжек и бланки вкладышей в них старого образца также будут действительны и могут использоваться без ограничения срока.

Об этом говорится в пакете документов, подготовленных Минтрудом России (имеется в распоряжении «Российской газеты» ). Предусматривается отмена устаревших нормативных документов, принятие обновленной формы трудовой книжки и порядка ведения и хранения трудовых книжек.

В частности, как указывается в порядке ведения и хранения трудовых книжек, работодатель по-прежнему обязан вести трудовую книжку на каждого работника, если данная работа является для человека основной. По желанию дистанционного работника сведения о его трудовой деятельности вносятся работодателем в трудовую книжку при условии ее предоставления им. Человек может прислать работодателю свою трудовую по почте заказным письмом с уведомлением.

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводе на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения трудового договора и сведения о награждении за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.

Все записи о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу, квалификации, награждениях вносятся в трудовую книжку на основании соответствующего приказа (распоряжения) или иного решения работодателя не позднее пяти рабочих дней, а об увольнении — в день увольнения и должны точно соответствовать тексту приказа (распоряжения).

Если у человека трудовая оказалась на руках и он ее потерял, то он должен сразу же сообщить об этом своему работодателю. И написать заявление на дубликат. Работодатель выдает работнику дубликат трудовой книжки не позднее 15 рабочих дней со дня подачи работником заявления. В дубликате прописывается общий стаж работы без уточнения, у какого работодателя, в какие периоды времени и на каких должностях работал в прошлом владелец трудовой книжки.

В трудовые книжки нового образца, которые работодатели будут оформлять при начале трудовой деятельности, внесут следующие сведения о работнике: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения; образование, профессию, специальность.