Руководство мессенджера Telegram собирается занять 1 млрд долларов, большая часть средств пойдет на покрытие срочных долгов. Об этом сообщил Vtimes, ссылаясь на отчетность компании.

Утверждается, что активы мессенджера не покрывают обязательства. Telegram должен вернуть инвесторам более 600 млн долларов. Чтобы вернуть долг, руководство предложило «избранным инвесторам» вложить 1 млрд долларов в облигации Telegram.

Чтобы вернуть долги, накопленные за пять лет, мессенджер намерен представить проекты по монетизации своего продукта.

Размер долгов Telegram по кредитам на середину прошлого года составлял 625,7 млн долларов. Срок погашения — 30 апреля этого года. На покрытие, предположительно, пойдут средства от выпуска облигаций. Указывается, что из привлекаемого 1 млрд на погашение задолженностей уйдет 684 млн долларов.

Сообщается, что 2018 и 2019 годы Telegram закончил со значительными убытками в 172 млн и 150 млн долларов. В 2020 ситуация не поменялась в значительной степени. Сохранился дефицит в размере 172 млн долларов.

По словам аудиторов, при таких финансовых показателях будущее мессенджера вызывает сомнения.