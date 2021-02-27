Лучшей валютой для сбережений этой весной будет доллар, поскольку «личные» валюты европейских стран, а также многих развивающихся и сырьевых экономик рискуют в ближайшие месяцы потерять в цене к «американцу», рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Потенциал дальнейшего роста фаворитов прошлого года, в последние месяцы ставших аутсайдерами, — в первую очередь не входящих в зону евро валют европейских стран — на горизонте 6—12 месяцев является ограниченным, а риски снижения к доллару высокими. То же самое касается многих развивающихся и сырьевых валют, вышедших в 2021 году в лидеры благодаря ралли большинства активов, в том числе товарных», — прокомментировал он вопрос о валютных сбережениях.

«Следовательно, для хеджирования валютных рисков сейчас основная часть вложений инвесторов должна быть номинирована в долларах США», — добавил эксперт.

Бабин напомнил, что валюты сами по себе имеют относительно низкую волатильность, что является необходимым свойством для выполнения ими функций средства платежа и сбережения. Устойчивые колебания курсов чаще всего обусловлены либо обесценением валют из-за фундаментальных факторов, либо изменением стоимости доллара.

Последние девять месяцев как раз наблюдалась вторая ситуация: большинство валют значительно подорожало по отношению к доллару, а доходность номинированных в них активов снизилась, почти лишив их премии за риск. «Это касается как развитых, в основном европейских, так и развивающихся валют. Те же валюты, которые по-прежнему недооценены по отношению к доллару, несут в себе нерыночные риски, к примеру, рубль, находящийся под давлением геополитических угроз», — пояснил эксперт.