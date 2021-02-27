Основатель финансового холдинга Berkshire Hathaway, миллиардер Уоррен Баффет опубликовал ежегодное послание акционерам, в котором раскрыл подход к инвестициям, судьбу своей доли в компании и некоторые организационные вопросы. Баффет пишет такие письма каждый год начиная с 1965-го, они сопровождают годовые отчеты компании и, учитывая авторитет миллиардера, привлекают внимание не только акционеров Berkshire.

Операционная прибыль Berkshire в IV квартале 2020 года составила 5,02 млрд долларов (в 2019-м — 4,42 млрд долларов), или 3,252 доллара на акцию класса «А», чистая прибыль — 35,84 млрд (плюс 23%). За весь 2020 год операционная прибыль снизилась на 9% до 21,92 млрд долларов, чистая прибыль — на 48% до 81,42 млрд долларов. По итогам 2020 года компания заработала 42,5 млрд долларов (эта сумма складывается из 21,9 млрд долларов операционной прибыли, дохода от прироста капитала на 4,9 млрд и 26,7 млрд долларов нереализованного прироста капитала в акциях, которыми владеет Berkshire).

Рассуждая о выборе активов, инвестор подчеркнул, что облигации — «это не то, в чем надо сидеть сейчас». Он напомнил, что доходность 10-летних облигаций Минфина США упала с 15,8% в 1981 году до 0,93% в конце 2020 года. По всему миру инвесторов в инструменты фиксированного дохода — и пенсионные фонды, и страховые компании — ждет «безрадостное будущее».

«Владение акциями — это в значительной степени игра с позитивной суммой. На самом деле даже терпеливая и рассудительная обезьяна, которая соберет портфель путем метания 50 дротиков в мишень с компаниями из S&P 500, со временем получит дивиденды и прирост капитала, до тех пор пока не решится изменить свой первоначальный выбор», — отметил Баффет.

Также он затронул вопрос выкупа акций Berkshire Hathaway с рынка. В 2020 году было выкуплено почти 81 тыс. акций класса «А» примерно за 25 млрд долларов. За счет перераспределения долей акционеры финансового холдинга нарастили владение во всех активах компании на 5,2%, «даже не прикасаясь к собственному кошельку», подчеркнул Баффет.

В письме бизнесмен, которому в прошлом году исполнилось 90 лет, много вспоминал старые сделки, иллюстрируя свой подход к инвестициям, но также прокомментировал и недавнюю частичную продажу акций Apple. На ней он заработал 11 млрд долларов. Сейчас финансовый холдинг владеет 5,4% технологической компании.