VII Всероссийский форум по развитию внутрикорпоративных порталов Intranet Force 2021 состоится 26 мая в Москве.
Сейчас Интранет — это то, без чего не может обойтись любая крупная компания, в нем сотрудники проходят тестирование, обучаются, пишут корпоративный контент и общаются между собой. А теперь представьте: вся компания в кармане. Как перенести Интранет в мобильное приложение? Какие платформы наиболее актуальны в 2021 году? Как подогревать интерес сотрудников к корпоративному порталу?
Об этом и многом другом можно узнать на форуме Intranet Force 2021.
Ключевые вопросы форума:
- современные тренды и актуальные платформы корпоративных порталов;
- как опыт 2020 года применять с пользой для бизнеса в будущем;
- как увеличить вовлеченность пользователей в корпоративный портал;
- как повысить бизнес-пользу от корпоративного портала.