VII Всероссийский форум по развитию внутрикорпоративных порталов Intranet Force 2021 состоится 26 мая в Москве.

Сейчас Интранет — это то, без чего не может обойтись любая крупная компания, в нем сотрудники проходят тестирование, обучаются, пишут корпоративный контент и общаются между собой. А теперь представьте: вся компания в кармане. Как перенести Интранет в мобильное приложение? Какие платформы наиболее актуальны в 2021 году? Как подогревать интерес сотрудников к корпоративному порталу?

Об этом и многом другом можно узнать на форуме Intranet Force 2021.

Ключевые вопросы форума: