IV Всероссийский банковский форум «Клиентский опыт для юрлиц 2021. Как трансформировать клиентский опыт под современные реалии рынка?» состоится 2 июня.

В условиях пандемии клиентский опыт претерпевает глобальную трансформацию, изменились и запросы клиентов. Как банки перестроили клиентский опыт в условиях карантина и удаленного доступа? Как улучшить качество клиентского сервиса в новой реальности? Какие проекты в области развития клиентского сервиса планируются к реализации?

Эти и многие другие вопросы будут обсуждаться на форуме.

Ключевые вопросы: