IV Всероссийский банковский форум «Клиентский опыт для юрлиц 2021. Как трансформировать клиентский опыт под современные реалии рынка?» состоится 2 июня.
В условиях пандемии клиентский опыт претерпевает глобальную трансформацию, изменились и запросы клиентов. Как банки перестроили клиентский опыт в условиях карантина и удаленного доступа? Как улучшить качество клиентского сервиса в новой реальности? Какие проекты в области развития клиентского сервиса планируются к реализации?
Эти и многие другие вопросы будут обсуждаться на форуме.
Ключевые вопросы:
- как перестроили клиентский опыт в пандемию;
- клиентский опыт в новой реальности, куда двигаться;
- как менять процессы внутри банка для максимального удовлетворения клиента;
- как найти баланс между автоматизацией и человеческим общением;
- трансформация клиентского опыта в сети.