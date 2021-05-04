Курсы доллара и евро двигаются разнонаправленно к рублю, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на 10:01 мск составлял 75,175 рубля, что на 3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на тот же момент времени равнялся 90,4325 рубля (плюс 1 копейка).



Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 74,99—75,31 рубля за доллар и 90,26—90,63 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.