Президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину с 1 июля текущего года обеспечить ежемесячную выплату в размере 1/2 величины прожиточного минимума женщинам, если срок их беременности составляет шесть и более недель и они встали на медицинский учет на ранних сроках, а размер среднедушевого дохода их семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения в том или ином субъекте РФ.

«Правительству Российской Федерации обеспечить предоставление с 1 июля 2021 года ежемесячной выплаты в размере 1/2 величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте Российской Федерации, женщинам, в случае если срок их беременности составляет шесть и более недель и они встали на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, а размер среднедушевого дохода их семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации», — говорится в документе.



Доложить о выполнении поручения необходимо до 15 сентября 2021 года.