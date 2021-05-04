Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля усовершенствовать нормы закона, регулирующего ответственность за неуплату алиментов, сообщается на сайте Кремля.
«Правительству РФ совместно с Государственной думой... обеспечить внесение... изменений, предусматривающих... совершенствование норм, регулирующих ответственность за уклонение от уплаты или неполную уплату алиментов лицами, в отношении которых возбуждено исполнительное производство... Срок — 15 июля 2021 года», — говорится в тексте поручений.
Отмечается, что ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин.