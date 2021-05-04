Группа домохозяек задержана в Петербурге за незаконное обналичивание денег клиентов, за четыре года им удалось «заработать» около 33,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«В Петербурге ликвидирован подпольный банк, организованный четырьмя домохозяйками… По оперативным данным, «теневые» банкиры на протяжении четырех лет систематически осуществляли незаконные банковские операции, заключающиеся в обналичивании денежных средств», — говорится в сообщении.

Среди клиентов этих «банкиров» были как физические, так и юридические лица, «заинтересованные в сокрытии от налогового учета имеющихся у них доходов». В незаконной финансовой схеме были задействованы не менее 16 подконтрольных организаций, а также ряд индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Петербурге, но не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, утверждают правоохранители.

Деньги клиентов на основании мнимых контрактов поступали на расчетные счета подконтрольных фирм, после чего переводились на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц с целью обналичивания через банкоматы, за свои услуги «банкиры» взимали комиссию не менее 7% от суммы перечисленных денег, говорится в сообщении. «Установлено, что за четыре года злоумышленникам удалось заработать порядка 33,5 млн рублей», — отмечает ГУ МВД.

По делу о незаконной банковской деятельности полицейские провели 20 обысков, в том числе и по месту жительства фигурантов, изъяты печати фиктивных организаций, электронные ключи от дистанционного управления расчетными счетами подконтрольных фиктивных фирм и индивидуальных предпринимателей, а также черновые записи, «указывающие на распределение доходов, полученных от предоставления нелегальных банковских услуг», заявляют правоохранители.

«По результатам оперативно-следственных мероприятий полицейскими задержаны восемь человек: 51-летняя женщина — организатор незаконной деятельности и семеро активных участников в возрасте от 40 до 58 лет. Что примечательно, большинство из них — женщины-домохозяйки, а единственный задействованный в этой схеме мужчина был родственником одной из них», — сообщили в ГУ МВД.

Как заключает ведомство, женщина-организатор заключена под домашний арест, еще четырем ключевым фигурантам вынесена мера пресечения в виде запрета определенных действий, а три женщины, которые занимались обналичиванием через банкоматы, отпущены под подписки о невыезде и надлежащем поведении.