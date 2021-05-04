Почта Банк планирует в ближайшее время скорректировать условия по депозитам на фоне повышения ключевой ставки Банка России до 5% годовых. Об этом ТАСС сообщил глава банка Дмитрий Руденко.

«Мы будем сохранять и улучшать условия для тех сегментов, которые нам интересны: пенсионеры, зарплатные клиенты, социальные категории. Что касается промоставок, я не думаю, что они вернутся к тем годам, когда можно было ничего не делать и жить только на проценты. И в целом не обязательно привлекать средства только от физических лиц: есть юридические лица, Федеральное казначейство, ЦБ», — сказал он, комментируя возможность изменения ставок по депозитам.

В целом на рынке в перспективе одного-двух месяцев можно ожидать умеренного роста ставок по вкладам и появления промопредложений с повышенными ставками, считает банкир. При этом по накопительным счетам банки, вероятнее всего, ставки увеличивать не будут, поскольку это более затратный процесс. В среднесрочной перспективе такое репозиционирование ставок приведет к обратному перетоку средств граждан из накопительных счетов во вклады, дал прогноз Руденко.

Кроме того, банк планирует по итогам 2021 года показать чистую прибыль на уровне прошлогодних значений (прибыль банка за 2020 год по международным стандартам финансовой отчетности составила 6,4 млрд рублей). Однако для этого банку предстоит приложить немало усилий, поскольку негативные последствия коронакризиса оказывают сильное влияние. На этом фоне банк не планирует возвращаться к допандемийному формату работы, рассказал глава Почта Банка.

«Мы будем стараться показать прибыль на уровне 2020 года. Это было бы очень хорошим результатом. Но, возможно, она все-таки будет меньше. Для этого надо совершить чудо. В прошлом году совершили», — сказал Руденко. Вместе с тем, по словам банкира, последствия кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, будут наблюдаться во всем мире еще не один год.